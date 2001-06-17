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Шумилов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1927

Дата смерти

17.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1927

Отец: Шумилов Иван

Мать: Доронина Мария Даниловна

Рождение ребёнка
24.05.1955

Дочь: Шумилова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
06.05.1959

Сын: Шумилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Клавдия Николаевна

Смерть
17.06.2001
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