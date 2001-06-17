Шумилов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1927
Дата смерти17.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1927
Отец: Шумилов Иван
Мать: Доронина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
24.05.1955
Дочь: Шумилова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1959
Сын: Шумилов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2001