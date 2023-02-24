Шумилов Иван
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Шумилов Александр Иванович11.09.1927 г.р.
Шумилов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумилов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна
Рождение ребёнка
11.09.1927
Сын: Шумилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно