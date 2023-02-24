Шумилов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шумилов Иван

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Шумилов Александр Иванович11.09.1927 г.р.
Шумилов Григорий ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилов Федор Иванович

Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна

Рождение ребёнка
11.09.1927

Сын: Шумилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Доронина Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно

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