Сайдаков Тарасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайдаков Яков Андрианов
Рождение ребёнка
10.04.1902 ст.
Дочь: Анастасия Тарасовна
Мать ребёнка: Сайдакова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайдакова Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно