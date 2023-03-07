Сайдаков Тарасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайдаков Тарасий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайдаков Яков Андрианов

Мать: Сайдакова Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
10.04.1902 ст.

Дочь: Анастасия Тарасовна

Мать ребёнка: Сайдакова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайдакова Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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