Сайдакова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайдакова Анна Иванова

Сайдакова Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1902 ст.

Дочь: Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Сайдаков Тарасий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаков Тарасий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close