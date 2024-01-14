Петрова (Поташова) Валентина Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1939
Дата смерти12.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1939
Рождение ребёнка
12.07.1962
Сын: Петров Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Петров Анатолий Георгиевич
Рождение ребёнка
06.02.1968
Дочь: Путрина Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Петров Анатолий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1993