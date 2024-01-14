Петрова (Поташова) Валентина Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Поташова) Валентина Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1939

Дата смерти

12.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1939

Отец: Поташов Николай Михайлович

Мать: Поташова Александра Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1962

Сын: Петров Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Петров Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
06.02.1968

Дочь: Путрина Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Петров Анатолий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Анатолий Георгиевич

Смерть
12.06.1993
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