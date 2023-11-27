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Пузанова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.04.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пузанов Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Горелова Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пузанов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пузанова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Матвей Иванович

Смерть
13.04.1897
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