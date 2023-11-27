Пузанова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти13.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Горелова Анисья Матвеевна
Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пузанова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Пузанов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1897