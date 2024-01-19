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Стрекалов Андрей Константинович

Место рождения

Архангельское, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Около 02.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: Стрекалов Константин

Мать: не указана

Архангельское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 25.07.1897

Дочь: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна

Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 08.11.1901

Дочь: Прасковья (Тетя Паня) (Тетя Паня) Андреевна

Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна

Архангельское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Шестакова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна

Архангельское, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Дочь: Евдокия Андреевна (Тетя Дуся)

Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна

Смерть
Около 02.02.1919
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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