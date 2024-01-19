Стрекалов Андрей Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиОколо 02.02.1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: Стрекалов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.07.1897
Дочь: Стихеева Мария (Тетя Маня) (Тетя Маня) Андреевна
Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 08.11.1901
Дочь: Прасковья (Тетя Паня) (Тетя Паня) Андреевна
Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Шестакова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Дочь: Евдокия Андреевна (Тетя Дуся)
Мать ребёнка: Стрекалова Агрипина Николаевна
Смерть
Около 02.02.1919
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище