Жукова (Dalmatoff) ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Pearl Timofey
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Россия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Жуков Zhukov Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1884
Сын: Жуков Zhukov Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
30.05.1886
Дочь: Loscutoff Луиза Louise Тимофеевна Timofey
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Татьяна Tanya Тимофеевна Timofey
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Russia
Рождение ребёнка
01.01.1893
Дочь: Hanya Timofey
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
in Russia
Смерть
Неизвестно