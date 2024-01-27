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Жукова (Dalmatoff) ?

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Pearl Timofey

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Россия
Рождение ребёнка
1869

Сын: Жуков Zhukov Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1884

Сын: Жуков Zhukov Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
30.05.1886

Дочь: Loscutoff Луиза Louise Тимофеевна Timofey

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Татьяна Tanya Тимофеевна Timofey

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Russia
Рождение ребёнка
01.01.1893

Дочь: Hanya Timofey

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

in Russia
Смерть
Неизвестно
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