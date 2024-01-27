(Жукова Zhukov) Татьяна Tanya Тимофеевна Timofey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жукова Zhukov) Татьяна Tanya Тимофеевна Timofey

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

03.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Мать: Жукова ?

Russia
Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Лоскутов (loskutoff) James George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: Mary George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

Novo, Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
10.12.1909

Сын: Лоскутов (loskutoff) William George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

Kars Russia
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Gussie George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
18.02.1913

Дочь: Doris George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
18.02.1917

Сын: Лоскутов (loskutoff) John George

Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

San Francisco County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)

Смерть
03.02.1951
San Francisco County, California, United states
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