(Жукова Zhukov) Татьяна Tanya Тимофеевна Timofey
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти03.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Мать: Жукова ?
Russia
Рождение ребёнка
06.01.1904
Сын: Лоскутов (loskutoff) James George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: Mary George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
Novo, Salim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
10.12.1909
Сын: Лоскутов (loskutoff) William George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
Kars Russia
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Gussie George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
18.02.1913
Дочь: Doris George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
San Francisco County, California, United states
Рождение ребёнка
18.02.1917
Сын: Лоскутов (loskutoff) John George
Отец ребёнка: Лоскутов (loskutoff) Георгий (George) Степанович (Steven)
San Francisco County, California, United states
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1951
San Francisco County, California, United states