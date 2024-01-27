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(Zhukov) Hanya Timofey

Место рождения

in Russia

Дата рождения

01.01.1893

Дата смерти

03.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893

Отец: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович

Мать: Жукова ?

in Russia
Рождение ребёнка
10.05.1898

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Турция
село Новый Селим, Карской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Михайлович Mike

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Смерть
03.02.1951
CA, San Francisco, San Francisco
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