(Zhukov) Hanya Timofey
Место рожденияin Russia
Дата рождения01.01.1893
Дата смерти03.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893
Отец: Жуков Zhukov Тимофей Трофимович
Мать: Жукова ?
in Russia
Рождение ребёнка
10.05.1898
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan
Турция
село Новый Селим, Карской области
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Михайлович Mike
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan
Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1951
CA, San Francisco, San Francisco