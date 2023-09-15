Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ивченко Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ивченко Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович

Смерть
Неизвестно
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