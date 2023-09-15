Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ивченко Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ивченко Тимофей Осипович
Смерть
Неизвестно