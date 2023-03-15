Изместьев Леонид Павлович
Место рождениядеревня Коковы, Слободского района, Кировской области
Дата рождения?.08.1947
Дата смерти12.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1947
Отец: не указан
деревня Коковы, Слободского района, Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изместьева Галина Антоновна
Смерть
12.11.1982