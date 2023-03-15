Изместьев Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьев Леонид Павлович

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Место рождения

деревня Коковы, Слободского района, Кировской области

Дата рождения

?.08.1947

Дата смерти

12.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1947

Отец: не указан

Мать: Изместьева Таисья Павловна

деревня Коковы, Слободского района, Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изместьева Галина Антоновна

Смерть
12.11.1982
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