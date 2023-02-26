Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1806
Муж: Алексей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.10.1807
Сын: Нестор (Григорьев)
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно