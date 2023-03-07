Нестор (Григорьев)
Место рождения
Дата рождения26.10.1807
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1807
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Марина Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семён Нестеров
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
12.01.1837
Сын: Георгий Нестеров
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.02.1838
Сын: Захарий Нестеров
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1840
Сын: Григорий Нестеров
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Фаддей Нестеров
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
д.Холмы
Рождение ребёнка
25.06.1844
Дочь: Марфа Нестерова
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
01.10.1848
Дочь: Харитина Нестерова
Мать ребёнка: Варвара Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Никифорова
Смерть
До 1874