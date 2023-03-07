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Нестор (Григорьев)

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.10.1807

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1807

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Марина Алексеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Семён Нестеров

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1837

Сын: Георгий Нестеров

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
09.02.1838

Сын: Захарий Нестеров

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1840

Сын: Григорий Нестеров

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Фаддей Нестеров

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

д.Холмы
Рождение ребёнка
25.06.1844

Дочь: Марфа Нестерова

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1848

Дочь: Харитина Нестерова

Мать ребёнка: Варвара Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Никифорова

Смерть
До 1874
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