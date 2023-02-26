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Варвара Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

30.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Никифор Андреев

Мать: Дария Трофимова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Семён Нестеров

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1837

Сын: Георгий Нестеров

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

д.Холмы
Рождение ребёнка
09.02.1838

Сын: Захарий Нестеров

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1840

Сын: Григорий Нестеров

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Фаддей Нестеров

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

д.Холмы
Рождение ребёнка
25.06.1844

Дочь: Марфа Нестерова

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1848

Дочь: Харитина Нестерова

Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестор (Григорьев)

Смерть
30.04.1873
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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