Варвара Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти30.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Никифор Андреев
Мать: Дария Трофимова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семён Нестеров
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
Рождение ребёнка
12.01.1837
Сын: Георгий Нестеров
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
д.Холмы
Рождение ребёнка
09.02.1838
Сын: Захарий Нестеров
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
д.Холмы
Рождение ребёнка
22.01.1840
Сын: Григорий Нестеров
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Фаддей Нестеров
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
д.Холмы
Рождение ребёнка
25.06.1844
Дочь: Марфа Нестерова
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
Рождение ребёнка
01.10.1848
Дочь: Харитина Нестерова
Отец ребёнка: Нестор (Григорьев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестор (Григорьев)
Смерть
30.04.1873