Перфильева (Перфильева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Перфильева) Елена Владимировна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

?.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: Перфильев Владимир

Мать: Перфильева Мария Прохоровна

Россия
Рождение ребёнка
19.03.1939

Сын: Мусатов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Мусатов (по Усыновителю)ящинский По Отцу Александр Арсеньевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов (по Усыновителю)ящинский По Отцу Александр Арсеньевич

Смерть
?.09.1979
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Перловское кладбище
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