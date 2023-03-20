Перфильева (Перфильева) Елена Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти?.09.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914
Отец: Перфильев Владимир
Россия
Рождение ребёнка
19.03.1939
Сын: Мусатов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Мусатов (по Усыновителю)ящинский По Отцу Александр Арсеньевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1979
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Перловское кладбище