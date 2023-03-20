Перфильева (Перфильева) Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Перфильева) Мария Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Перфильева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Перфильев Владимир

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Владимир

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