Потеряхина Анна Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Потеряхинъ Трофимъ
Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома
Рождение ребёнка
1787
Сын: Потеряхинъ Федоръ
Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потеряхинъ Фома
Смерть
1790