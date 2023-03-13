Потеряхина Анна Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряхина Анна Софронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Потеряхинъ Трофимъ

Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома

Рождение ребёнка
1787

Сын: Потеряхинъ Федоръ

Отец ребёнка: Потеряхинъ Фома

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряхинъ Фома

Смерть
1790
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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