Потеряхинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеряхинъ Федоръ

Потеряхинъ Федоръ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Потеряхинъ Фома

Мать: Потеряхина Анна Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close