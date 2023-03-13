Потеряхинъ Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряхинъ Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Потеряхинъ Ефремъ

Мать: Потеряхина Акулина Петрова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Потеряхинъ Трофимъ

Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Потеряхинъ Федоръ

Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Потеряхинъ Данилв

Мать ребёнка: Потеряхина Офимья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Потеряхина Офимья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряхина Анна Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряхина Офимья

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