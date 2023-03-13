Потеряхинъ Фома
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Потеряхинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Потеряхинъ Трофимъ
Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Потеряхинъ Федоръ
Мать ребёнка: Потеряхина Анна Софронова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Потеряхинъ Данилв
Мать ребёнка: Потеряхина Офимья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Потеряхина Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потеряхина Офимья