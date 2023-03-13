(Потеряхина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потеряхина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Потеряхинъ Фома

Мать: Потеряхина Анна Софронова

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