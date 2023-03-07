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Булатов Евстафей Ионов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Булатов Иона Романов

Мать: Булатова Ирина Трофимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Булатов Василий Евстафиев

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Епистимия Евстафиева

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ксения Евстафиева

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Булатов Егор Евстафиев

Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Зиновия Варламова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1815
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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