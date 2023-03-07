Булатов Евстафей Ионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Булатов Иона Романов
Мать: Булатова Ирина Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Булатов Василий Евстафиев
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Епистимия Евстафиева
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ксения Евстафиева
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Булатова Зиновия Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815