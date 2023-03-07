Булатова Зиновия Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Булатов Василий Евстафиев
Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Епистимия Евстафиева
Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ксения Евстафиева
Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816