Булатова Зиновия Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Зиновия Варламова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Булатов Василий Евстафиев

Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Епистимия Евстафиева

Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ксения Евстафиева

Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Булатов Егор Евстафиев

Отец ребёнка: Булатов Евстафей Ионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Евстафей Ионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
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