Булатова (Зыкова) Ирина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Зыкова) Ирина Трофимова

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Место рождения

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Булатов Евстафей Ионов

Отец ребёнка: Булатов Иона Романов

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Булатов Афанасий Ионов

Отец ребёнка: Булатов Иона Романов

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Булатов Роман Ионов

Отец ребёнка: Булатов Иона Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иона Романов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1778
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