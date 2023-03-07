Булатова (Зыкова) Ирина Трофимова
Место рождениядер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Булатов Иона Романов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Булатов Иона Романов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Булатов Роман Ионов
Отец ребёнка: Булатов Иона Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Иона Романов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1778