Нестеров Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиС 1951 по 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Нестерова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Нестеров Иван Ильич
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Нестеров Ефим Ильич
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Нестерова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Брыкова Лукерья Ильинична
Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна
Смерть
С 1951 по 1954
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край