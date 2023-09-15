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Нестеров Илья Иванович

Место рождения

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

С 1951 по 1954

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Нестеров Иван Де(о)ментьев

Мать: Михалева Евфимия Васильева

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1885

Жена: Нестерова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Нестерова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Нестеров Иван Ильич

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Нестеров Ефим Ильич

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Нестерова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Нестеров Александр Ильич

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Брыкова Лукерья Ильинична

Мать ребёнка: Нестерова Александра Васильевна

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
С 1951 по 1954
Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
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