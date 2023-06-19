Брыкова (Нестерова) Лукерья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкова (Нестерова) Лукерья Ильинична

Место рождения

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Нестеров Илья Иванович

Мать: Нестерова Александра Васильевна

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Гончарова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Краснопеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1939

Дочь: Копташкина Октябрина Сергеевна

Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыков Сергей Петрович

Смерть
1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край