Брыкова (Нестерова) Лукерья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Гончарова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Краснопеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1939
Дочь: Копташкина Октябрина Сергеевна
Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край