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Брыков Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Гончарова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Брыкова Лукерья Ильинична

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.11.1939

Дочь: Копташкина Октябрина Сергеевна

Мать ребёнка: Брыкова Лукерья Ильинична

Ворогово, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыкова Лукерья Ильинична

Смерть
1943
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