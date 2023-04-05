Брыков Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Гончарова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Брыкова Лукерья Ильинична
Рождение ребёнка
08.11.1939
Дочь: Копташкина Октябрина Сергеевна
Мать ребёнка: Брыкова Лукерья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943