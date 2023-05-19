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Нестеров Ефим Ильич

Место рождения

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Нестеров Илья Иванович

Мать: Нестерова Александра Васильевна

Зотино, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно