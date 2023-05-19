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Нестеров Ефим Ильич
Нестеров Ефим Ильич
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Место рождения
Зотино
, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Нестеров Илья Иванович
1850 г.р.
Мать
Нестерова (Лихачева) Александра Васильевна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Нестеров Илья Иванович
Мать:
Нестерова Александра Васильевна
Зотино
, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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