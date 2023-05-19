Боброва (-) Мария Мисаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоброва (-) Мария Мисаилова

Боброва (-) Мария Мисаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Бобров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Бобров Сергей Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Сергей Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вершино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close