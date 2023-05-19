Боброва (-) Мария Мисаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1896
Отец ребёнка: Бобров Сергей Дмитриевич
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вершино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно