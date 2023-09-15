Бобров Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Сергей Дмитриевич

Место рождения

Вершино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вершино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Бобров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва Мария Мисаилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Мария Мисаилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вершино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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