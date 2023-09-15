Бобров Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1896
Мать ребёнка: Боброва Мария Мисаилова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Мария Мисаилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно