Потап Никитин
Место рождениядер. Кочетовка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Кочетовка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1871
Сын: Кирилл Потапов
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
дер. Кочетовка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно