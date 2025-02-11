(Жидкова) Анастасия Потапова
женский, родилась 27.10.1868, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.09.1869, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖидков Потап Никитин1834 г.р.
МатьМарфа Андреевна1830 г.р.
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Рождение
27.10.1868
Отец: Жидков Потап Никитин
Мать: Марфа Андреевна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1869
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область