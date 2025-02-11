(Жидкова) Анастасия Потапова 27.10.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

(Жидкова) Анастасия Потапова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.10.1868, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.09.1869, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Жидков Потап Никитин1834 г.р.
Мать
Марфа Андреевна1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1868

Отец: Жидков Потап Никитин

Мать: Марфа Андреевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
25.09.1869
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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