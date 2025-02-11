(Жидкова) Прасковья Потапова
женский, родилась 12.10.1853, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЖидков Потап Никитин1834 г.р.
МатьМарфа Андреевна1830 г.р.
Супруги
Степан Абрамов1836 г.р.
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Рождение
12.10.1853
Отец: Жидков Потап Никитин
Мать: Марфа Андреевна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1870
Муж: Степан Абрамов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно