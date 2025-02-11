(Жидкова) Прасковья Потапова 12.10.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

(Жидкова) Прасковья Потапова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.10.1853, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Жидков Потап Никитин1834 г.р.
Мать
Марфа Андреевна1830 г.р.
Супруги
Степан Абрамов1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1853

Отец: Жидков Потап Никитин

Мать: Марфа Андреевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33 семья

Бракосочетание
26.10.1870

Муж: Степан Абрамов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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