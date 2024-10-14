Усов Василий Федорович 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Усов Василий Федорович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1737

умер 1782

Отец
Усов Федор Иванович1713 г.р.
Супруги
Усова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Дети
Усов Петр Васильевич1762 г.р.
Усов Федор Васильевич1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Усов Федор Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Усов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Усов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Усов Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Усова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Усов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Усов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна

Смерть
1782

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