Усов Василий Федорович
мужской, родился 1737
умер 1782
ОтецУсов Федор Иванович1713 г.р.
Супруги
Усова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Дети
Усов Петр Васильевич1762 г.р.
Усов Федор Васильевич1764 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Усов Федор Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Усов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Усова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Усов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Усов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Усова Прасковья Борисовна
Смерть
1782