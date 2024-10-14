Усов Игнатий Васильевич
мужской, родился 1768
умер Неизвестно
ОтецУсов Василий Федорович1737 г.р.
МатьУсова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Супруги
Усова Акилина Федоровна1768 г.р.
Дети
Усов Осип Игнатьевич1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Усов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Усов Осип Игнатьевич
Мать ребёнка: Усова Акилина Федоровна
Смерть
Неизвестно