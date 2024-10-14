Усов Игнатий Васильевич 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Усов Игнатий Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1768

умер Неизвестно

Отец
Усов Василий Федорович1737 г.р.
Мать
Усова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Супруги
Усова Акилина Федоровна1768 г.р.
Дети
Усов Осип Игнатьевич1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Усов Василий Федорович

Мать: Усова Прасковья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Усов Осип Игнатьевич

Мать ребёнка: Усова Акилина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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