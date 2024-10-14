Усов Федор Васильевич 1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Усов Федор Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1764

умер До 1816

Отец
Усов Василий Федорович1737 г.р.
Мать
Усова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Супруги
Усова Авдотья Васильевна1766 г.р.
Дети
Усов Степан Федорович1787 г.р.
(Усова) Катерина Федоровна1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Усов Василий Федорович

Мать: Усова Прасковья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Усов Степан Федорович

Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Усова) Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1804

Сын: Усов Василий Федорович

Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна

Смерть
До 1816

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