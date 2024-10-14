Усов Федор Васильевич
мужской, родился 1764
умер До 1816
ОтецУсов Василий Федорович1737 г.р.
МатьУсова Прасковья Борисовна1743 г.р.
Супруги
Усова Авдотья Васильевна1766 г.р.
Дети
Усов Степан Федорович1787 г.р.
(Усова) Катерина Федоровна1791 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Усов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Усова) Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1804
Мать ребёнка: Усова Авдотья Васильевна
Смерть
До 1816