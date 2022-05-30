Solarchik Masha 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Solarchik Masha

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 1880

умерла 1967

Дети
Israeli (Solarchik) ZeligОколо 1906 г.р.
Tikotzki (Solarchik) Sonia1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Israeli (Solarchik) Mordechai

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Malachi (Solarchik) Menachem

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Israeli (Solarchik) Avraham (Avram)

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Simhovich (Israeli) Rivka

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Israeli (Solarchik) Aharon

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Israeli (Solarchik) Zelig

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

מחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Tikotzki (Solarchik) Sonia

Отец ребёнка: Solarchik Chaim

Смерть
1967

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