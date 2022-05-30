Solarchik Masha
женский, родилась 1880
умерла 1967
Дети
Israeli (Solarchik) ZeligОколо 1906 г.р.
Tikotzki (Solarchik) Sonia1912 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Israeli (Solarchik) Mordechai
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Malachi (Solarchik) Menachem
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Israeli (Solarchik) Avraham (Avram)
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Simhovich (Israeli) Rivka
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Israeli (Solarchik) Aharon
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Israeli (Solarchik) Zelig
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
מחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Tikotzki (Solarchik) Sonia
Отец ребёнка: Solarchik Chaim
Смерть
1967