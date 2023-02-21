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Israeli (Solarchik) Zelig

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Место рождения

מחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

02.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Solarchik Chaim

Мать: Solarchik Masha

מחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland
Рождение ребёнка
03.07.1944

Сын: Israeli ישראלי Nadav נדב

Мать ребёнка: Isareli Shchora Tzharne

Работа или профессия
Неизвестно
חקלאי
Смерть
02.06.1963
Похороны
Неизвестно
אילת השחר, Israel
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