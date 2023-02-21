Israeli (Solarchik) Zelig
Место рожденияמחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти02.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Solarchik Chaim
Мать: Solarchik Masha
מחוז ביאליסטוק, ברנסק BRANSK, Poland
Рождение ребёнка
03.07.1944
Мать ребёнка: Isareli Shchora Tzharne
Работа или профессия
Неизвестно
חקלאי
Смерть
02.06.1963
Похороны
Неизвестно
אילת השחר, Israel