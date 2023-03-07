Пугачева (Соболева) Настасья
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пугачевъ Виссарионъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пугачевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пугачевъ Федулъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Сухова Маланья
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Романова Соломанида
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шаранова Елизавета
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пугачевъ Василий
Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ