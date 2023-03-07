Пугачева (Соболева) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Соболева) Настасья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Мать: Соболева Прасковья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Пугачевъ Виссарионъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пугачевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пугачевъ Федулъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Сухова Маланья

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Романова Соломанида

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шаранова Елизавета

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пугачевъ Василий

Отец ребёнка: Пугачевъ Прохоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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