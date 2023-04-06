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Пугачевъ Федулъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пугачевъ Прохоръ

Мать: Пугачева Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пугачевъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Воробьева Анна

Мать ребёнка: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1838
Военная служба
1838
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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