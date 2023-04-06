Пугачевъ Федулъ
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пугачевъ Прохоръ
Мать: Пугачева Настасья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пугачевъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Воробьева Анна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1838
Военная служба
1838
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно