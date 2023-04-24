Воробьева (Пугачева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Пугачева) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Пугачевъ Федулъ

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кутукова Пелагѣя

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1861

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гаврилова Марія

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1881

Сын: Воробьевъ Алексѣй

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Кузьма

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