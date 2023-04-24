Воробьева (Пугачева) Анна
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Пугачевъ Федулъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кутукова Пелагѣя
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Рождение ребёнка
23.04.1861
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Гаврилова Марія
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Рождение ребёнка
08.03.1881
Сын: Воробьевъ Алексѣй
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Воробьевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Кузьма