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Соболева Прасковья Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соболевъ Антипъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пугачева Настасья

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Соболевъ Осипъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Соболевъ Иванъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Соболевъ Павелъ

Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболевъ Иванъ Максимовъ

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