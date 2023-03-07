Соболева Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Соболевъ Антипъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пугачева Настасья
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Соболевъ Осипъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Соболевъ Иванъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Соболевъ Павелъ
Отец ребёнка: Соболевъ Иванъ Максимовъ
Бракосочетание
Неизвестно