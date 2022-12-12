Костылев Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рождения1687 ст.
Дата смерти1750 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Костылев Михайло Тимофеевич
Мать ребёнка: Костылева Феодора Кирилловна
Рождение ребёнка
1720 ст.
Мать ребёнка: Костылева Феодора Кирилловна
Рождение ребёнка
1722 ст.
Дочь: Костылева Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750 ст.