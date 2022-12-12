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Костылев Тимофей Данилович

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Место рождения

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1687 ст.

Дата смерти

1750 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Костылев Михайло Тимофеевич

Мать ребёнка: Костылева Феодора Кирилловна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1720 ст.

Сын: Костылев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Костылева Феодора Кирилловна

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1722 ст.

Дочь: Костылева Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Феодора Кирилловна

Смерть
1750 ст.
Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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