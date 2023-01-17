Костылева Феодора Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687 ст.
Дата смерти1741 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет информации
Рождение ребёнка
1716 ст.
Сын: Костылев Михайло Тимофеевич
Отец ребёнка: Костылев Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
1720 ст.
Отец ребёнка: Костылев Тимофей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1741 ст.
нет информации