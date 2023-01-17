Костылева Феодора Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева Феодора Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687 ст.

Дата смерти

1741 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет информации
Рождение ребёнка
1716 ст.

Сын: Костылев Михайло Тимофеевич

Отец ребёнка: Костылев Тимофей Данилович

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1720 ст.

Сын: Костылев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Костылев Тимофей Данилович

Исаевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Тимофей Данилович

Смерть
1741 ст.
нет информации
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