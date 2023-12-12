Жевелев Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жевелева Нина Алексеевна
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жевелева Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевелева Нина Алексеевна
Смерть
11.09.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область