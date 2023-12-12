Жевелев Яков Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевелев Яков Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жевелева Нина Алексеевна

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жевелева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевелева Нина Алексеевна

Смерть
11.09.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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