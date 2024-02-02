Жевелева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Жевелева Соня Ильинична
Отец ребёнка: Илья Жевелев
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Жевелев Яков Ильич
Отец ребёнка: Илья Жевелев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жевелева Соня Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Жевелев
Смерть
Неизвестно