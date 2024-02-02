Жевелева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевелева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Жевелева Соня Ильинична

Отец ребёнка: Илья Жевелев

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Жевелев Яков Ильич

Отец ребёнка: Илья Жевелев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жевелева Соня Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Жевелев

Смерть
Неизвестно
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