Илья Жевелев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Жевелева Соня Ильинична
Мать ребёнка: Жевелева ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Жевелев Яков Ильич
Мать ребёнка: Жевелева ?
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Жевелев Доба ?
Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жевелева Елена Ильинична
Мать ребёнка: Жевелев Доба ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевелев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Жевелев Доба ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевелева ?
Смерть
Неизвестно