Илья Жевелев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Жевелев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Жевелева Соня Ильинична

Мать ребёнка: Жевелева ?

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Жевелев Яков Ильич

Мать ребёнка: Жевелева ?

Рождение ребёнка
1919

Сын: Жевелев Гессель Ильич

Мать ребёнка: Жевелев Доба ?

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жевелева Елена Ильинична

Мать ребёнка: Жевелев Доба ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевелев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Жевелев Доба ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевелева ?

Смерть
Неизвестно
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