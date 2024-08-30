Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Павлов) Иоанн(Иван) Симеонович
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Бракосочетание
17.01.1844 ст.
Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1851 ст.
Сын: Павлов-Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Симеонов) Исай Иванович
Мать ребёнка: Феодорова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно