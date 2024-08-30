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Феодорова Евдокия Андреевна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1844 ст.

Муж: Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Павлов) Иоанн(Иван) Симеонович

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1851 ст.

Сын: Павлов-Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Симеонов) Исай Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Павлов) Иоанн(Иван) Симеонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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