Феодорова Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1844 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1851 ст.
Сын: Павлов-Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Симеонов) Исай Иванович
Отец ребёнка: Фаддеев-Аврамов-Григорьев (Павлов) Иоанн(Иван) Симеонович
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно