Полонянкин Илья Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1872
Дата смерти07.09.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1872
Рождение ребёнка
10.06.1886
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Надежда Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1909
Дочь: Таисия Ильинична
Мать ребёнка: Полонянкина Анисия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1912