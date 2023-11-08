Полонянкин Илья Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Илья Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1872

Дата смерти

07.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1872

Отец: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Мать: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
10.06.1886

Сын: Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Надежда Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1909

Дочь: Таисия Ильинична

Мать ребёнка: Полонянкина Анисия Филипповна

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Анисия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.09.1912
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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